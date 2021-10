Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un plan colossal en préparation pour la succession de Koeman ?

Publié le 1 octobre 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que Joan Laporta appréciait tout particulièrement l’école allemande des entraineurs, cela pourrait conduire le FC Barcelone à suivre une feuille de route bien précise dans le cadre de la succession de Ronald Koeman.

Le temps de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone est compté. En effet, l’entraineur néerlandais pourrait très bientôt être démis de ses fonctions à huit mois de la fin de son contrat en raison des mauvais résultats de son équipe et du fait que sa relation avec Joan Laporta est désormais au point mort après des passes d’armes médiatiques. Ainsi, la direction sportive du Barça s’est maintenant lancée en quête d’un nouvel entraineur depuis une bonne dizaine de jours. Et le moins que l’on puisse dire est que les noms dans la presse ne manquent pas ! Xavi, Andrea Pirlo, Roberto Martinez, Antonio Conte ou même Thierry Henry ont tous été plus ou moins annoncés dans le viseur du FC Barcelone. Seulement voilà, il se pourrait que les deux premiers choix de Joan Laporta ne fassent pas partie de cette liste de techniciens.

Ralf Rangnick nommé en transition avec un entraîneur allemand ?