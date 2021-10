Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’active dans un chantier colossal !

Publié le 1 octobre 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG serait une nouvelle fois en quête d’un nouveau renfort au milieu de terrain, le club de la capitale serait actuellement en train de multiplier les pistes dans cette optique.

Depuis plusieurs années, le Paris Saint-Germain n’a de cesse de cibler des joueurs pour renforcer son milieu de terrain. Dans cette optique, le club de la capitale a enregistré la venue de Georginio Wijnaldum cet été dans le cadre d’un transfert libre cet été, mais il aurait aimé ne pas en rester là. En effet, pendant une partie du dernier mercato, il a été annoncé que le PSG travaillait dans l’optique de recruter Paul Pogba à un an de la fin de son bail à Manchester United. Seulement voilà, cette piste s’est envolée après la venue de Leo Messi, les Red Devils ayant par ailleurs de hautes prétentions pour laisser filer leur joueur malgré sa situation contractuelle. Dans le même temps, le plan B du PSG qu’était Eduardo Camavinga a finalement pris la direction du Real Madrid dans les dernières heures du mercato.

Franck Kessié, la piste qui se détache