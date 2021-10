Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Marcelo Gallardo annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 1 octobre 2021 à 20h00 par D.M.

Annoncé dans le viseur de Joan Laporta pour remplacer Ronald Koeman, Marcelo Gallardo s'est prononcé sur son avenir et sur une possible arrivée au FC Barcelone.

Ronald Koeman est au centre de l’actualité. Et pour cause, le Néerlandais, sous contrat jusqu’en 2022, est sur un siège éjectable. Entraîneur du FC Barcelone depuis l’été 2020, le technicien devrait diriger son équipe face à l’Atlético ce samedi avant de quitter son poste. Président de la formation blaugrana , Joan Laporta chercherait son remplaçant sur le marché. Selon RAC 1, le FC Barcelone aurait notamment coché le nom de Marcelo Gallardo, sous contrat jusqu’en décembre prochain avec River Plate.

« Je me concentre sur le match de dimanche et sur la fin de mon contrat avec River »