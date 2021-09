Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare une opération colossale à 140M€ !

Publié le 30 septembre 2021 à 17h15 par T.M.

En fin de contrat au Milan AC, Franck Kessié est annoncé depuis plusieurs semaines maintenant dans le viseur du PSG. Et visiblement, sa future arrivée au Parc des Princes se préciserait.

Habitué à lâcher des millions d’euros pour faire venir des stars, le PSG a adopté une autre stratégie lors du dernier mercato estival. En effet, Leonardo a profité des bonnes affaires sur le marché, en allant chercher des joueurs libres et donc disponibles sans dépenser la moindre indemnité de transfert. C’est ainsi ce qui est arrivé avec Wijnaldum, Ramos, Donnarumma et Messi. Une politique qui pourrait perdurer dans le temps et se reproduire dès le prochain mercato estival.

Le PSG veut frapper fort avec Kessié !