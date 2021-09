Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a eu très chaud avec Marco Verratti !

Publié le 30 septembre 2021 à 16h15 par Th.B.

Évoluant alors à Pescara, Marco Verratti aurait pu voir sa vie changer en acceptant l’offre du Milan AC à ses 16 ans. Celui qui allait trois ans plus tard devenir un joueur du PSG en a décidé autrement et ce, pour une raison précise.

À l’été 2011, le PSG était racheté par QSI et Nasser Al-Khelaïfi prenait la présidence du club de la capitale. Et en 2012, le Paris Saint-Germain frappait très fort en faisant notamment venir Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi et Marco Verratti qui débarquait en provenance de Pescara, alors pensionnaire de Serie B, du haut de ses 19 ans. Et ce joli coup, le PSG le doit à son directeur sportif Leonardo. Néanmoins, Verratti aurait pu ne pas être accessible au PSG s’il avait fait un choix différent lors de sa jeunesse.

Verratti aurait recalé le Milan AC à 16 ans !