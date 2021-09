Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros départ à 0€ provoqué par... le PSG ?

Publié le 30 septembre 2021 à 12h45 par A.M.

Alors que l'AC Milan est dans l'impasse pour Franck Kessié qui pourrait partir libre, la piste menant à Boubacar Kamara pourrait prochainement être relancée.

L'AC Milan continue à afficher sa fermeté. En effet, après avoir laissé filer Gianluigi Donnarumma au PSG et Hakan Çalhanoğlu à l'Inter, le club lombard se retrouve face à une situation similaire avec Franck Kessié dont le contrat prend fin en juin prochain. Pour le moment, un accord pour une prolongation semble encore très loin et l'AC Milan a décidé de ne pas augmenter son offre avec un salaire estimée à 6M€ par an. Chacune des deux parties campent sur ses positions et la situation semble dans une impasse. Le PSG serait d'ailleurs à l'affût pour attirer Franck Kessié libre en fin de saison.

Milan veut faire de Kamara le successeur de Kessié