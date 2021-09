Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un proche de Saliba lâche un énorme indice sur son avenir !

Publié le 30 septembre 2021 à 20h15 par Th.B.

Alors que l’OM pourrait se laisser tenter par le fait de conserver William Saliba à l’issue de son prêt l'été prochain, le défenseur de 20 ans voudrait s’imposer à Arsenal.

Président de l’OM, Pablo Longoria a flairé le bon coup du côté d’Arsenal en profitant de la situation sportive de William Saliba afin de le faire venir en prêt sans option d’achat. Depuis son transfert à Arsenal à l’été 2019 à la suite duquel il a directement été prêté à l’ASSE son club formateur, le défenseur central français de 20 ans n’a jamais joué la moindre minute avec l’équipe première des Gunners et a été envoyé en prêt lors de la deuxième partie de la saison précédente. Devenu incontournable sous les ordres de Jorge Sampaoli à l’OM, Saliba blufferait le staff technique de l’entraîneur argentin d'après L'Équipe. De quoi laisser la porte ouverte à un transfert définitif l’été prochain si le Français parvenait à continuer d’apporter satisfaction à Sampaoli. Cependant, William Saliba a pour objectif de réussir à Arsenal.

« Il veut jouer pour Arsenal »