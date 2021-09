Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse mise au point sur ce coup à la Donnarumma !

Publié le 30 septembre 2021 à 0h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessié aurait alerté le PSG, qui souhaiterait boucler un nouveau coup à 0€. Rino Foschi, qui connait bien l'international ivoirien, a lâché toutes ses vérités sur son avenir.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a multiplié les coups à 0€. En effet, le directeur sportif du PSG a profité des situations contractuelles de Gianluigi Donnarumma (Milan AC), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et de Lionel Messi (PSG) pour les recruter librement et gratuitement cet été. Alors que Franck Kessié sera en fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Leonardo voudrait réitérer le même exploit avec lui. Et à en croire le directeur sportif italien Rino Foschi, qui connait bien le milieu de terrain des Rossoneri , le PSG devrait avoir une grosse brèche à exploiter.

«Le Milan lui a offert un bon contrat mais ce n'est visiblement pas suffisant»