Mercato - Real Madrid : Le successeur annoncé de Varane explique son choix !

Publié le 29 septembre 2021 à 23h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Pau Torres aurait pu quitter Villarreal pour rejoindre le Real Madrid ou Tottenham. Alors qu'il a préféré rester dans son club formateur, le défenseur de 24 ans a justifié sa décision.

Etincelant sous les couleurs de Villarreal, Pau Torres aurait tapé dans l'oeil du Real Madrid. En effet, Florentino Pérez aurait souhaité s'offrir les services du défenseur de 24 ans pour pallier le départ de Raphaël Varane vers Manchester United cet été. En plus du président du Real Madrid, Tottenham aurait également voulu recruter Pau Torres. Toutefois, ce dernier n'a rejoint ni la Maison-Blanche , ni les Spurs . Lors d'un entretien accordé à El Confidencial , Pau Torres a justifié son choix de rester à Villarreal lors du dernier mercato estival.

Pau Torres a préféré jouer la Ligue des Champions avec Villarreal