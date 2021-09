Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une bataille colossale attend Laporta pour cette cible à 30M€ !

Publié le 29 septembre 2021 à 20h10 par A.D.

Très en vue du côté de Porto, Luis Diaz aurait tapé dans l'oeil de Joan Laporta. Toutefois, le président du Barça serait loin d'être seul sur ce dossier, puisque plusieurs écuries européennes en pinceraient également pour l'ailier colombien.

Alors qu'il enchaine les belles prestations au FC Porto, Luis Diaz aurait alerté Joan Laporta. Pour renforcer son aile gauche, le président du Barça verrait d'un bon oeil de recruter l'international colombien. Toutefois, Joan Laporta serait contraint de livrer une grosse bataille sur ce dossier. En effet, comme annoncé par The Independent ce mercredi, Liverpool aurait également des vues sur Luis Diaz, et ce ne serait pas tout.

Chelsea, Tottenham, le Bayern et l'AS Rome également sur le coup ?