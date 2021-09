Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raphaël Varane dit tout sur son transfert !

Publié le 28 septembre 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane a décidé de faire ses valises prématurément. En effet, le défenseur français a migré vers Manchester United pour se lancer un tout nouveau défi en Premier League. Alors qu'il fait ses premiers pas chez les Red Devils d'Ole Gunnar Solskjaer, Raphaël Varane a lâché toutes ses vérités sur son transfert.

Raphaël Varane avait envie de changer d'air. Après avoir réalisé dix longues années de bons et loyaux services au Real Madrid, le champion du monde français a décidé de se lancer un tout nouveau challenge du côté de la Premier League. Transféré pour environ 40M€ à Manchester United, Raphaël Varane a justifié son départ du Real Madrid en conférence de presse ce mardi. « (Maintenant que des semaines se sont écoulées depuis votre départ du Real Madrid... Quel bilan tirez-vous de ce départ ?) C'est un long processus, j'ai dû y réfléchir longuement et la décision ne s'est pas prise du jour au lendemain. Je voulais quitter Madrid de la bonne manière, parce que j'y ai tout donné, mais je voulais un autre défi et de nouvelles émotions. Je cherchais un autre défi, quelque chose de différent. La Premier League est une très bonne compétition et c'est pourquoi je voulais venir », a précisé Raphaël Varane, avant d'en rajouter une couche.

