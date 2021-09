Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raphaël Varane raconte les dessous de son départ !

Publié le 28 septembre 2021 à 18h10 par A.D.

Alors qu'il lui restait encore une année de contrat avec le Real Madrid, Raphaël Varane a décidé de plier bagages cet été pour tenter une nouvelle expérience à Manchester United. Interrogé ce mardi en conférence de presse, le champion du monde français a détaillé les raisons de son départ.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane a décidé de partir prématurément. Plutôt que d'honorer son bail jusqu'au bout avec la Maison-Blanche , le défenseur français s'est envolé dès cet été vers Manchester pour signer chez les Red Devils d'Ole Gunnar Solskjaer. Présent en conférence de presse ce mardi avant la réception de Villarreal ce mercredi soir, Raphaël Varane a une nouvelle fois justifié son départ du Real Madrid vers Manchester United.

«Je voulais un autre défi et de nouvelles émotions»