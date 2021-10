Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland réclame un salaire démentiel au Qatar !

Publié le 1 octobre 2021 à 11h45 par A.M.

L'été prochain, Erling Haaland va animer le mercato. Conscient de sa valeur, l'international norvégien réclamerait un salaire complétement fou à son futur club.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG en fin de saison, la priorité du club parisien sera de recruter Erling Haaland. Il faut dire que le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain et le buteur norvégien semble le mieux placé pour le remplacer. D'autant plus que durant l'été 2022, une clause libératoire sera activée dans son contrat qui permettra à Erling Haaland de quitter le Borussia Dortmund contre une somme oscillant entre 75 et 90M€ selon les sources. Un montant abordable pour les plus grands clubs européens.

Le clan Haaland veut 50M€ par an !