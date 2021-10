Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Suarez s'enflamme totalement pour le transfert de Messi !

Publié le 1 octobre 2021 à 21h45 par A.M.

Alors que Lionel Messi a inscrit son premier but avec le PSG, Luis Suarez affiche sa joie pour son ancien coéquipier.

Après avoir évolué durant toute sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé avec le PSG cet été. Et contre Manchester City, l'Argentin a inscrit son premier but avec le club de la capitale (2-0). Un but célébré comme il se doit par La Pulga qui ne cache pas sa joie d'évoluer à Paris où son intégration se passe à merveille. Luis Suarez, resté très proche de Lionel Messi, se dit très heureux pour son ami.

«En tant qu'ami, j'adore ça»