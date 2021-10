Foot - PSG

PSG : La polémique est désamorcée pour Lionel Messi !

Publié le 1 octobre 2021 à 4h30 par T.M.

Lors de la rencontre face à Manchester City, une étonnante polémique a éclaté après que Lionel Messi se soit allongé derrière le mur du PSG lors d’un coup franc. Un geste qui ne manque pas de faire réagir.

Ce mardi, les regards étaient braqués sur Lionel Messi lors du choc entre le PSG et Manchester City. Alors que l’Argentin s’est distingué en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs d’une magnifique frappe, quelques minutes plus tard, son comportement a fait énormément réagir. En effet, lors d’un coup franc de Manchester City, Messi n’a pas hésité à s’allonger derrière le mur du PSG pour bloquer une frappe au sol. Aux yeux de certains, cela a fait polémique, La Pulga n’ayant pas à remplir ce rôle.

« C'est un gagnant né »