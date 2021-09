Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Neymar, Di Maria... Pochettino confronté à un énorme problème !

Publié le 30 septembre 2021 à 22h15 par A.M.

Déjà confrontés à un calendrier démentiel en clubs, les joueurs doivent également jongler avec les trêves internationales, ce qui devrait d'ailleurs poser problème au PSG.

Très ambitieux après un mercato XXL, le PSG est toutefois confronté aux mêmes problèmes que tout le monde, à savoir la gestion du calendrier. Et avec l'enchaînement des trêves internationales, tout est encore plus compliqué. En effet, contre Clermont le 11 septembre dernier, Mauricio Pochettino avait été confronté à un sacré casse-tête puisque les joueurs sud-américains étaient revenus de leur rassemblement seulement quelques heures avant la rencontre. Neymar, Lionel Messi, Keylor Navas, Angel Di Maria et Leandro Paredes étaient donc absents. Seul Marquinhos avait pu être aligné car il était rentré plus tôt suite à une petite blessure. Cela n'avait pas empêché le PSG de s'imposer (4-0), mais cette situation pourrait bien de nouveau se reproduire.

Le PSG privé de ses Sud-Américains contre Angers... et Leipzig ?

Et cette fois-ci, le casse-tête pourrait bien être plus important. En effet, les Sud-Américains joueront trois rencontres dont une le 15 octobre. L'Argentine sera au Pérou tandis que le Brésil recevra l'Uruguay. Jusque-là rien d'extraordinaire, sauf qu'à cette date, le PSG dispute également un match, à savoir contre Angers au Parc des Princes. Par conséquent, les joueurs convoqués avec leur sélection auront deux rencontres programmées le même jour. Une situation surréaliste qui va priver Mauricio Pochettino de Marquinhos, Neymar, Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes, mais également de Keylor Navas puisque le Costa Rica affrontera les Etats-Unis dans la nuit du 13 au 14 octobre. Malgré tout, avec son effectif pléthorique, le PSG sera en mesure d'aligner un onze de départ compétitif face à Angers en Ligue 1. Mais le plus inquiétant concerne la suite puisque le 19 octobre, les Parisiens accueilleront le RB Leipzig en Ligue des Champions. Les Sud-Américains n'auront donc que très peu de temps de récupération avant d'affronter le club allemand.