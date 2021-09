Foot - PSG

PSG : Al-Khelaïfi tient enfin le digne successeur de Thiago Motta ?

Publié le 30 septembre 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Éternellement en quête de son nouveau milieu récupérateur de référence depuis le départ à la retraite de Thiago Motta, le PSG tient peut-être déjà le profil dans ses rangs en la personne de Marco Verratti qui apporte entièrement satisfaction à cette position. Analyse.

Leandro Paredes, Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye… Ces dernières années, le PSG a multiplié les recrues au poste de milieu de terrain défensif avec un objectif bien précis en tête : dénicher le profil capable de présenter les mêmes qualités que Thiago Motta, qui a longtemps été la sentinelle de référence au sein du club de la capitale. Depuis son départ à la retraite en 2018, l’international italien a laissé un grand vide dans l’entrejeu parisien, et même si Gueye sort régulièrement des prestations XXL comme ce fut le cas mercredi soir face à Manchester City, il ne fait pas preuve de régularité au PSG. Mais un autre protégé de Nasser Al-Khelaïfi pourrait finalement faire l’affaire à ce poste de sentinelle…

Verratti, le profil idéal ?

Face à Manchester City, Marco Verratti a rendu une excellente copie dans un positionnement inhabituel pour lui de sentinelle, au point même d’avoir impressionné Pep Guardiola qui a vanté les mérites du milieu de terrain italien du PSG après la rencontre : « Je suis amoureux. C’est un joueur exceptionnel, parce que quand il est sous pression il arrive toujours à faire une touche supplémentaire. Et dans ces moment-là, il arrive à trouver une extra-passe derrière nos milieux de terrains. Je connais son caractère et sa personnalité, je suis content qu’il soit revenu de sa blessure. Mais oui, il est exceptionnel ». Verratti a donc impressionné durant ce choc entre le PSG et Manchester City, et même les anciens du club de la capitale…

« Son meilleur rôle, un peu à la Pirlo »