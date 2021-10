Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Paris et le Real Madrid, Kylian Mbappé a définitivement tranché !

Publié le 1 octobre 2021 à 19h15 par D.M.

Le PSG devrait transmettre une nouvelle offre à Kylian Mbappé, quelques mois avant la fin de son contrat. Mais le joueur semble déterminé à quitter la France pour rejoindre le Real Madrid.

Le compte à rebours est lancé. Comme le rappelle la presse espagnole, il ne reste plus que trois mois avant le début du mois de janvier. Date à laquelle le Real Madrid pourrait lancer les négociations avec Kylian Mbappé et tenter de lui faire signer un pré-contrat, à six mois de la fin de son bail. En effet, le club espagnol espère accueillir le joueur du PSG, gratuitement à la fin de la saison. Mais Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont-ils encore les moyens d’inverser la tendance et de prolonger le contrat de Kylian Mbappé ? A en croire les informations d’ OK Diario , la réponse est non.

Kylian Mbappé veut tourner la page PSG