Mercato - PSG : Ça s’annonce légendaire pour cette star de Serie A !

Publié le 1 octobre 2021 à 18h15 par A.C.

Tombé sous le charme de Federico Chiesa, Leonardo a tenté de l’attirer au Paris Saint-Germain cet été... mais il n’a pas été le seul !

En Italie, on commence à manquer de superlatifs pour parler de lui. A seulement 23 ans, Federico Chiesa est en train de devenir la nouvelle grande star du football tricolore. Ses prestations à l’Euro lui ont valu une place dans l’équipe type de la compétition, sans parler d’un titre qui vient en partie de ses buts, face à l’Espagne (1-1) en demi-finale ou encore face à l’Autriche (2-1). Cela a également attiré l’attention des plus grands clubs au monde, comme le Paris Saint-Germain, où Leonardo semble avoir tenté sa chance lors du dernier mercato estival... sans succès.

La Juventus a refusé deux offres de 100M€ pour Chiesa