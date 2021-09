Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout sourit à Leonardo pour son premier coup de l’hiver !

Publié le 30 septembre 2021 à 20h30 par A.C.

En fin de contrat à l’AC Milan, Franck Kessié pourrait être le prochain gros coup de Leonardo au Paris Saint-Germain.

Grand connaisseur de la Serie A, Leonardo est à l’affut de la moindre occasion. Cet été, le directeur sportif du Paris Saint-Germain s’est fait trouver prêt pour Gianluigi Donnarumma, dont le contrat avec l’AC Milan touchait à son terme et qui était notamment suivi par la Juventus et le FC Barcelone. L’histoire pourrait se répéter avec Franck Kessié. Lui aussi en fin de contrat, l’Ivoirien pourrait bien ne pas prolonger, puisque ses demandes seraient beaucoup trop élevées au gout des Rossoneri . Tout comme pour Donnarumma, ils pourraient donc décider de le sacrifier au nom de l’équilibre économique du club. TMW a d’ailleurs révélé ce jeudi que le PSG aurait déjà préparé un contrat d’une durée de cinq ans pour Kessié, avec un salaire de 12M€ par an, soit presque six fois plus que ce qu’il gagne actuellement à l’AC Milan !

Kessié et l’AC Milan irréconciliables ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , un retour en arrière semble de plus en plus improbable. L’entourage de Franck Kessié n’aurait jamais revu à la baisse ses demandes ces derniers mois, tandis que l’AC Milan serait resté campé sur ses positions, ne faisant jamais de gros effort pour augmenter son offre. Le quotidien italien confirme que le Paris Saint-Germain jouerait un rôle dans ce dossier puisque les échanges seraient courants, sans d’ailleurs que l’AC Milan n’ait vraiment donné son autorisation. Récemment, le PSG aurait toutefois vu deux gros clubs de Premier League faire irruption dans la course à Kessié, avec Tottenham et Manchester United, qui auraient un avantage de taille. La Gazzetta assure en effet que la Premier League attirerait tout particulièrement l’Ivoirien...

Une vente cet hiver commence à sérieusement être envisagée