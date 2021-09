Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Hakimi, Leonardo active une nouvelle piste XXL à l'Inter !

Publié le 30 septembre 2021 à 16h45 par D.M.

A la recherche d'un milieu de terrain, le PSG aurait activé la piste menant à Nicolo Barella, sous contrat jusqu'en 2024 avec l'Inter.

Le milieu de terrain du PSG est l’une des grandes satisfactions de ce début de saison. Ander Herrera réalise de grandes prestations et a regagné une place de titulaire dans l’équipe de Mauricio Pochettino. Quant à Idrissa Gueye et Marco Verratti, ils ont marqué les esprits lors de la rencontre de Ligue des champions face à Manchester City ce mardi (victoire 2-0). L’entraîneur du PSG peut aussi compter Georginio Wijnaldum, arrivé cet été. Pourtant, en coulisses, Leonardo travaillerait déjà sur le prochain mercato estival et envisagerait de renforcer, un peu plus, l’entrejeu parisien.

Nicolo Barella sur la short-list de Leonardo