Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup à la Donnarumma bouclé dès janvier ?

Publié le 28 septembre 2021 à 13h10 par Th.B.

Alors que l’entourage de Franck Kessié miserait sur un accord total avec son potentiel futur club dès le mois de janvier, le PSG devrait bel et bien devoir batailler pour le milieu de terrain du Milan AC. En raison de la présence de grandes formations européennes dans la course à sa signature.

Le PSG devrait une nouvelle fois scruter le marché des agents libres à l’occasion du prochain mercato estival. Cet été, le Paris Saint-Germain a accueilli quatre joueurs libres de tout contrat dont Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma entre autres. En 2022, Paul Pogba, Antonio Rüdiger ou encore Franck Kessié verront leurs contrats arriver à expiration avec leurs clubs respectifs. En ce qui concerne le milieu de terrain du Milan AC âgé de 24 ans, et ancien coéquipier de Donnarumma, le PSG serait contraint de se frotter à la concurrence. Cependant, tout pourrait se jouer dès le mercato hivernal.

Le clan Kessié veut être fixé en janvier, la concurrence est rude pour le PSG avec le joueur du Milan !