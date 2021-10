Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça peut se mettre à rêver du coup Salah…

Publié le 1 octobre 2021 à 19h10 par Th.B.

En marge de la prochaine intersaison, le FC Barcelone penserait à Mohamed Salah malgré les difficultés financières rencontrées par le club blaugrana. Et du côté de sa prolongation de contrat à Liverpool, il n’y aurait pas de nouveau pour l’attaquant des Reds.

Le FC Barcelone se pencherait déjà sur le prochain mercato estival bien que le club culé traverse une crise financière sans précédent. Après avoir considérablement diminué sa masse salariale en laissant filer des joueurs dotés d’un gros salaire comme Lionel Messi et Antoine Griezmann notamment, le Barça se pencherait sur le marché en gardant un oeil avisé sur la situation de Dani Olmo au RB Leipzig notamment. Et d’après El Nacional, le FC Barcelone songerait à tenter un énorme coup avec Mohamed Salah à la prochaine intersaison pour palier l’éventuel départ de Luuk de Jong simplement prêté par le FC Séville cet été. Et le Barça espérerait que Liverpool se montre enclin à négocier pour le transfert de Mohamed Salah, son contrat chez les Reds expirant en juin 2023.

Aucun accord trouvé avec Liverpool qui devrait galérer pour la prolongation de Salah…