Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Diego Simeone monte au créneau pour Ronald Koeman !

Publié le 1 octobre 2021 à 22h30 par La rédaction

Plus que jamais sur la sellette au FC Barcelone, Ronald Koeman peut compter sur le soutien de son adversaire du week-end, l’entraîneur de l’Atletico de Madrid : Diego Simeone.

Le FC Barcelone n’a pas démarré la saison sur les chapeaux de roues. Le club catalan est seulement 6ème de Liga et n’a pas décroché le moindre point en 2 matchs de Ligue des Champions. Des résultats pas du tout à la hauteur de l’institution que représente le Barça. Et le premier fusible à sauter dans ce cas-là est l’entraîneur. Ronald Koeman est plus que jamais sur un siège éjectable et pourrait être limogé dans les jours qui viennent.

« Il a montré beaucoup de personnalité, comme il continuera toujours de le faire »