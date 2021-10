Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle révélation sur une arrivée de Xavi !

Publié le 4 octobre 2021 à 19h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone enchaîne les déconvenues, l'avenir de Ronald Koeman sur le banc catalan resterait très incertain. En coulisses, Joan Laporta préparerait déjà la venue de Xavi.

Après avoir vécu un été mouvementé, notamment marqué par le départ de Lionel Messi au PSG, le Barça traverse désormais une crise sur le plan sportif. En Liga, les Blaugrana sont à une décevante 9ème place, avec seulement 3 victoires en 7 matchs. Du côté de la Ligue des champions, le bilan du FC Barcelone suscite encore plus d'inquiétude, puisque le club culé a enchainé deux énormes défaites sur le score de 3 à 0 contre le Bayern Munich et Benfica. Par conséquent, Ronald Koeman serait plus que jamais remis en question au sein du Barça. Et Joan Laporta aurait déjà une idée en tête pour sa succession...

Laporta discuterait avec Xavi

Selon les informations de Gerard Romero dévoilées lors d'un live Twitch, Joan Laporta et Xavi se seraient parlé ces deux derniers jours. S'il y avait possiblement une divergence au départ des discussions, la situation semblerait désormais être optimale entre les deux hommes. Alejandro Echevarria, l'ancien beau-frère de Laporta, aurait même servi d'entremetteur. Le journaliste espagnol ajoute que Xavi et la direction sportive du Barça travailleraient déjà pour l'avenir du FC Barcelone. Affaire à suivre...