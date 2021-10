Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman a tranché pour l’avenir de Lenglet et Umtiti !

Publié le 4 octobre 2021 à 14h00 par La rédaction

Si sa place est de plus en plus discutée au FC Barcelone, Ronald Koeman aurait tout de même quelques plans pour le mercato hivernal. Et Clément Lenglet et Samuel Umtiti pourraient très rapidement se retrouver sur la liste des transferts en janvier.

Depuis le début de saison, Ronald Koeman est dans une situation délicate. Le technicien néerlandais n’apporte pas les résultats escomptés que ce soit en championnat (neuvième de LaLiga) ou en Ligue des champions (deux défaites en autant de rencontres). Malgré les départs de certains indésirables comme Miralem Pjanic ou encore Antoine Griezmann, rien n’y fait. Ronald Koeman voit donc désormais sa place être sérieusement remise en question. Néanmoins, ce dernier prévoirait quelques plans pour le mercato hivernal. Et visiblement, cela ne semble pas du tout bon pour les Français du Barça .

La fin approche pour Lenglet et Umtiti au Barça