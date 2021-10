Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé sort enfin du silence et lâche d'énormes révélations !

Publié le 4 octobre 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Attendue depuis de nombreuses semaines, la prise de parole de Kylian Mbappé est enfin arrivée. Et l'attaquant du PSG n'élude aucun sujet, notamment concernant son avenir et son été mouvementé. Le champion du monde 2018 confirme qu'il avait demandé son départ.

Après de longues semaines d'attente et de rumeurs, Kylian Mbappé a enfin pris la parole. Un discours très attendu puisque l'attaquant du PSG s'est retrouvé au cœur d'un mercato très agité, notamment dans la dernière semaine. En effet, le Real Madrid a transmis différentes offres avec une première estimée à 160M€, suivie d'une deuxième de 170M€ + 10M€ de bonus. Une troisième avoisinant les 200M€ a même été évoquée par certains médias, sans qu'elle ne soit confirmée. Quoi qu'il en soit, le PSG n'a pas cédé, et a même affiché son agacement par l'intermédiaire de Leonardo. « Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été, et on ne laissera personne le détruire. On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui. On doit aussi une partie de cet argent à Monaco et on considère que la proposition n’est pas suffisante. Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions », confiait le directeur sportif du PSG le 25 août dernier. C'est au tour de Kylian Mbappé de se confier.

Mbappé avait bien demandé à quitter le PSG