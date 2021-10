Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, prolongation... L'énorme révélation de Kylian Mbappé !

Publié le 4 octobre 2021 à 12h45 par A.M.

Invité à commenter sa situation, Kylian Mbappé révèle qu'il n'a pas refusé plusieurs offres de prolongation et dément surtout être en froid avec Leonardo.

Après de longues semaines de discrétion, Kylian Mbappé sort enfin du silence. Annoncé sur le départ durant tout l'été, l'attaquant français est finalement resté au PSG malgré les offres du Real Madrid pour racheter sa dernière année de contrat. Une fois le mercato terminé, plusieurs informations ont filtré concernant son avenir. Kylian Mbappé, qui serait en froid avec Leonardo, ne discuterait désormais qu'avec Nasser Al-Khelaïfi et aurait déjà refusé de nombreuses offres de prolongation alors que son contrat s'achève en juin prochain. Mais le Champion du monde nie tout en bloc.

«Ce n'est absolument pas vrai»