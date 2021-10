Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'avenir de Claude Puel est enfin fixé !

Publié le 4 octobre 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Malgré un début de saison catastrophique, Claude Puel va garder son poste sur le banc de l'ASSE grâce au nul arraché dans le derby contre l'OL (1-1) au terme d'une prestation aboutie, probablement la meilleure depuis le début de saison.

L'été a été très long pour l'AS Saint-Etienne. En grande difficulté financière, le club du Forez n'avait pas réussi à vendre de joueurs ce qui a eu un impact sur son recrutement. Et pour cause, l'ASSE a attendu la dernière journée du mercato pour attirer son seul et unique renfort estival, à savoir l'attaquant uruguayen Ignacio Ramirez, qui n'entre pourtant pas dans les plans de Claude Puel pour le moment. Et les difficultés de l'été se reflètent dans le début de saison catastrophique de l'ASSE qui pointe à la dernière place de Ligue 1 avec seulement 4 points au compteur sur 27 possibles. Un rythme de relégable qui peut également trouver sa cause dans la vente du club. Les tractations en coulisses et les difficultés rencontrées par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo à trouver un repreneur n'aide pas nécessairement à travailler dans la sérénité pour Claude Puel et ses hommes. L'avenir de l'ancien manager de Leicester semblait donc plus que jamais menacé avant la venue de l'OL dans le Chaudron dimanche soir pour un derby bouillant.

Puel conforté à son poste par l'ASSE