Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel sauvé... grâce à l'OL !

Publié le 4 octobre 2021 à 11h10 par A.M.

En grand danger pour son avenir, Claude Puel a montré qu'il avait encore des ressources, et le nul arraché dans le derby contre l'OL (1-1) a probablement sauvé sa tête.

Avant de recevoir l'OL dimanche soir, Claude Puel semblait plus que jamais sur la sellette compte tenu du bilan catastrophique de l'ASSE, lanterne rouge de Ligue 1. Finalement, les Verts ont arraché le nul dans le derby (1-1) grâce à un penalty de Wahbi Khazri dans les dernières secondes. Un résultat qui offre un sursis à Claude Puel qui expliquait toutefois après la rencontre qu'il ne pensait pas à son avenir : « Ce n'est pas mon état d'esprit après ce point. J'étais simplement content pour mes joueurs qui ont été récompensés de leur investissement, de leur opiniâtreté. Et dans ce match, il y a eu énormément de faits de jeu. Pendant pas mal de temps, j'ai cru qu'on ne pourrait pas se débarrasser de la scoumoune avec nos deux poteaux . »

Le derby a sauvé Puel