Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour ce joueur de Ronald Koeman !

Publié le 4 octobre 2021 à 11h00 par La rédaction

Alors qu'aucun accord n'a été trouvé autour d'une prolongation de contrat pour le moment, la fin de l'aventure de Sergi Roberto au FC Barcelone semble se rapprocher. Les négociations seraient désormais interrompues entre les deux parties.

Produit de la Masia et membre de l’équipe professionnelle du FC Barcelone depuis 2010, Sergi Roberto verrait son aventure catalane bientôt toucher à sa fin. Son contrat se termine le 30 juin prochain et aucun accord n’a été trouvé pour le moment entre la direction blaugrana et le joueur de 29 ans. L'international de la Roja verrait même quelques prétendants frapper à sa porte puisque Pep Guardiola serait intéressé par la venue du joueur à Manchester City. Et si l’Espagnol n’a pas connu d’autres clubs dans sa carrière, l’été 2022 pourrait rapidement devenir l’opportunité de découvrir une nouvelle équipe.

Négociations interrompues entre Sergi Roberto et le Barça