Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour ce dossier chaud !

Publié le 4 octobre 2021 à 9h15 par La rédaction

Alors qu'on en est encore au début de saison, Leonardo prévoirait déjà quelques plans en vue du prochain mercato estival. Sur sa liste, le directeur sportif du PSG a placé le nom de Franck Kessié. Mais le Milan AC ne semble pas pressé de se séparer de son milieu de terrain.

Ancien membre de la direction du Milan AC, Leonardo n’a pas hésité à piocher dans son ancien club pour apporter du renfort au PSG. Cet été, le directeur sportif parisien s’est attaché les services de Gianluigi Donnarumma. Et le Brésilien ne compterait pas s’arrêter là. Selon la presse italienne, Leonardo pourrait bien affaiblir de nouveau les Rossoneri . En effet, Franck Kessié serait sur les tablettes du PSG lors du prochain mercato estival. Néanmoins, au sein du club milanais, on ne semble pas très pressé de voir l’Ivoirien partir.

« Franck est disposé à travailler dans notre équipe »