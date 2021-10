Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta fait le forcing pour une star de Guardiola !

Publié le 4 octobre 2021 à 9h00 par A.M.

En coulisses, le FC Barcelone prépare déjà le mercato d'hiver après un début de saison très compliqué. Et la grande priorité du Barça se nomme Raheem Sterling.

Le FC Barcelone connaît un début de saison plus que compliqué. Seulement neuvième de Liga avec notamment des nuls contre Grenade (1-1) et Cadix (0-0), mais surtout une défaite contre l'Atéltico de Madrid (0-2), le Barça est également en grand danger en Ligue des Champions avec déjà deux lourdes défaites sur le score de 3 à 0 face au Bayern Munich puis Benfica. Avec seulement 11 buts inscrits en 9 matches, le club blaugrana a dû mal à digérer les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann, sans oublier les blessures d'Ansu Fati, pas encore à 100%, de Sergio Agüero et d'Ousmane Dembélé.

Sterling nouvelle priorité du Barça