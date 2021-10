Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare toujours un gros coup pour oublier Koeman !

Publié le 4 octobre 2021 à 8h30 par A.M.

Malgré ses propos à l'égard de Ronald Koeman, qu'il a confirmé dans ses fonctions, Joan Laporta continue de suivre de près la situation de Xavi.

Malgré la situation délicate au FC Barcelone, Joan Laporta a décidé de mettre fin aux rumeurs annonçant le départ de Ronald Koeman : « Je dois aussi dire, après avoir parlé avec lui, qu'on croit en cette équipe, surtout qu'on va récupérer tous nos joueurs blessés. On va revenir en force et devenir plus compétitifs. Il croit en l'équipe et il est vraiment à fond avec le Barça. Il mérite qu'on lui fasse confiance et on le mérite tous ». Soulagé, le technicien néerlandais a pu aborder le choc contre l'Atlético de Madrid avec plus de sérénité, ce qui n'a toutefois pas permis au club blaugrana de s'imposer puisque les Colchoneros ont encore enfoncé le Barça (2-0). Et malgré son discours public, Joan Laporta ne lâcherait rien pour Xavi.

Laporta peut attirer Xavi quand il le veut