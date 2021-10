Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a fait une incroyable proposition à Xavi !

Publié le 3 octobre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Alors qu'il a conforté Ronald Koeman sur le banc catalan, Joan Laporta aurait proposé à Xavi de prendre la tête de l'équipe B du FC Barcelone.

Elu à la présidence du FC Barcelone en mars dernier, Joan Laporta imaginait, certainement, un début de mandat plus tranquille. Le dirigeant doit faire face à de nombreuses difficultés, aussi bien financières que sportives. Orphelin de Lionel Messi, le club catalan réalise, en effet, un début de saison compliqué. Défait par l’Atlético ce samedi (2-0), le FC Barcelone est déjà distancé par ses plus sérieux rivaux. En Ligue des champions, le bilan n’est pas plus reluisant puisque la formation blaugrana n’a toujours pas empoché le moindre point. Des difficultés, qui fragilisent la position de Ronald Koeman. Arrivé l’été dernier, lors du mandat de Josep Maria Bartomeu, le technicien néerlandais était annoncé sur le départ par de nombreux médias espagnols. Et comme souvent lorsque l’entraîneur du FC Barcelone est placé sur un siège éjectable, le nom de Xavi revient au centre de l’actualité.

Laporta aurait proposé l'équipe B à Xavi

Actuel entraineur d’Al-Sadd, Xavi était l’un des noms évoqués par la presse espagnole pour prendre la succession de Ronald Koeman. Ce n’est pas la première fois que les dirigeants du FC Barcelone tentent de rapatrier l’ancien milieu de terrain. Comme l’indique Marca , Eric Abidal et Oscar Grau, s’étaient rendus au Qatar en janvier 2020 pour tenter de le convaincre de faire son retour en Catalogne. Xavi avait alors refusé cette proposition. Quelques mois plus tard, Josep Maria Bartomeu était revenu à la charge, mais l’ancien milieu de terrain a préféré repousser cette offre, afin de ne pas précipiter les choses. Et alors que l’avenir de Ronald Koeman faisait l’objet de nombreuses spéculations ces derniers jours, le FC Barcelone a repris contact avec le technicien, mais pas pour lui proposer de prendre les rênes de l’équipe première. Comme indiqué par Marca, Joan Laporta lui aurait offert la direction de l’équipe B du Barça . Le président lui a indiqué que la porte était ouverte pour entraîner la réserve, mais Xavi préférerait diriger la formation catalane en Liga.

