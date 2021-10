Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations fracassantes sur la volte-face avec Koeman !

Publié le 3 octobre 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Alors que ses résultats laissaient à désirer depuis le début de saison, Ronald Koeman serait passé tout près de l'éviction. En effet, Joan Laporta aurait décidé de se séparer de son entraineur néerlandais, avant de changer d'avis au dernier moment. Et pour remplacer Ronald Koeman, le président du Barça aurait bien identifié plusieurs profils.

Depuis le début de saison, le FC Barcelone vit un véritable calvaire. En effet, le club blaugrana est mal en point en championnat et a subi deux défaites lourdes et humiliantes en Ligue des Champions. Alors que la situation du Barça est préoccupante, Joan Laporta aurait pensé à se débarrasser de Ronald Koeman. Et au moment où il aurait pu officialiser l'éviction de son entraineur, le président catalan a finalement annoncé qu'il le conservait, avant d'expliquer pourquoi. « Ronald Koeman va rester car il mérite une certaine confiance, parce que c'est un vrai Barcelonais, il vit pour le Barça, c'est une référence. Il faut le dire, il a décidé de s'engager envers le Barça qui était dans une situation très compliquée, que ce soit sur le plan sportif ou institutionnel. Je dois aussi dire, après avoir parlé avec lui, qu'on croit en cette équipe, surtout qu'on va récupérer tous nos joueurs blessés. On va revenir en force et devenir plus compétitifs. Il croit en l'équipe et il est vraiment à fond avec le Barça. Il mérite qu'on lui fasse confiance et on le mérite tous. Nous ne sommes pas là depuis très longtemps. Malgré les résultats, Ronald Koeman continuera à entrainer le Barça. Il est sous contrat et on espère qu'on va retrouver le chemin de la victoire, qu'on va jouer comme on le veut. Et je sais qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour y arriver » , a développé Joan Laporta devant les médias ce samedi.

Le Barça aurait bien voulu se débarrasser de Koeman

Après la défaite du Barça face l'Atlético ce samedi soir, Ronald Koeman a répondu à l'annonce de son président Joan Laporta. « C'était bien parce qu'il n'y avait pas de clarté dans ce sens, hier nous avons parlé au téléphone et ce matin (samedi) nous avons parlé de l'équipe et du club. Concernant mon cas, J'ai demandé de la clarté car c'est important pour la confiance du coach. Il est important que le vestiaire sache ce qu'il y a, le président a pris cette décision et a fait comprendre à tout le monde ce qu'il en est, mais je sais que nous sommes le Barça et que nous devons gagner des matchs. Cette pression existe toujours chez un entraîneur, quel que soit son niveau. Nous avons bien échangé, le président a parlé à son peuple et a pris cette décision » , a confié Ronald Koeman au micro de Movistar .

Laporta aurait bien sondé plusieurs coachs pour remplacer Koeman