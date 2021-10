Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta explique sa décision fracassante pour Koeman !

Publié le 2 octobre 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

Malgré les très mauvais résultats du FC Barcelone depuis le début de saison, Joan Laporta a décidé de maintenir sa confiance envers Ronald Koeman. Devant les médias ce samedi, le président du FC Barcelone a annoncé qu'il conservait son coach néerlandais et a dévoilé toutes les raisons de son choix.

Depuis le début de la saison, le FC Barcelone vit un véritable calvaire. En difficulté en championnat avec 12 points sur 18 possibles en six journées, le club catalan cale à la septième place du championnat. Et pour ne pas arranger les affaires du Barça, les résultats ne sont pas meilleurs en Ligue des Champions, bien au contraire. Depuis le début de sa campagne européenne, l'écurie blaugrana n'a pas marqué le moindre but et n'a pas empoché le moindre point. Ce qui justifie sa dernière place en classement. Opposé au Bayern et à Benfica, le FC Barcelone s'est fait corrigé à deux reprises sur le même score de 3-0. Des résultats humiliants et qui auraient pu couter la tête de Ronald Koeman. En effet, Joan Laporta et ses collaborateurs se poseraient des questions quant à l'avenir de leur technicien néerlandais depuis plusieurs semaines et auraient même déjà commencé à travailler pour lui dénicher un successeur. Et avec la gifle infligé par Benfica, le président du Barça serait passé tout près de licencier Ronald Koeman. Toutefois, il a finalement décidé de lui laisser plus de temps, comme il l'a annoncé lui-même devant les médias ce samedi.

«Ronald Koeman continuera à entrainer le Barça, il est sous contrat»