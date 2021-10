Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta envisage un gros coup pour la succession de Koeman !

Publié le 2 octobre 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que Ronald Koeman devrait bientôt être démis de ses fonctions, Joan Laporta pourrait tenter un coup avec in entraineur allemand pour le remplacer.

L’aventure de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone est sur le point d’arriver à son terme. Et pour cause, le technicien néerlandais arrivé il y a un peu plus d’un an est annoncé sur la sellette avec grande insistance en raison des mauvais résultats de son équipe depuis le début de saison. Et rien ne pourrait changer cela désormais, même pour une victoire contre l’Atlético de Madrid ce samedi soir. Seulement voilà, toute la question est maintenant de savoir quelle sera l’identité de son successeur. Et dans cette perspective, le FC Barcelone pourrait tenter un gros coup avec Joachim Löw.

La tentation Joachim Löw pour le FC Barcelone ?