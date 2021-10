Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retournement de situation encore possible pour Koeman ? La réponse

Publié le 2 octobre 2021 à 12h10 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que Ronald Koeman devrait bientôt être démis de ses fonctions, rien ne pourrait changer cette tendance désormais.

Si l’on en croit les derniers échos parus dans la presse, le FC Barcelone s’active déjà pour enrôler un nouvel entraîneur. Ainsi, le match contre l’Atlético de Madrid ce samedi soir pourrait être le dernier de Ronald Koeman en tant qu’entraineur du club catalan, les mauvais résultats de son Barça en ce début de saison, notamment en Ligue des champions, ayant précipité sa chute. Et visiblement, rien ne pourrait plus inverser cette situation, pas même un succès contre les hommes entrainés par Diego Simeone.

Ronald Koeman est condamné