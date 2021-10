Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le coup de gueule de ce successeur annoncé de Koeman…

Publié le 2 octobre 2021 à 0h30 par D.M.

Présent en conférence de presse, Marcelo Gallardo s'est exprimé clairement sur son avenir et sur une possible arrivée au FC Barcelone pour remplacer Ronald Koeman.

Sous contrat jusqu’en décembre prochain avec River Plate, Marcelo Gallardo est l’un des nombreux techniciens annoncés dans le viseur de Joan Laporta pour remplacer Ronald Koeman, qui devrait diriger son dernier match face à l’Altético ce samedi. Présent en conférence de presse, l’entraîneur argentin a logiquement été questionné sur son avenir et sur des contacts avec le FC Barcelone. « S'ils m'ont contacté ou pas, à quoi bon ? La seule chose que je peux vous dire, c'est que je me concentre sur le match de dimanche et sur la fin de mon contrat avec River » a déclaré dans un premier temps Gallardo. Par la suite, il a tenu à envoyer un message aux journalistes présents, et par la même occasion, aux dirigeants du FC Barcelone..

« Cela ne me traversera pas l'esprit, au-delà de certaines rumeurs, de partir »