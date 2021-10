Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Andrea Pirlo a les idées claires pour son avenir !

Publié le 1 octobre 2021 à 22h00 par H.G.

Alors qu’il se détache comme le grand favori pour succéder à Ronald Koeman au FC Barcelone, Andrea Pirlo serait actuellement en pleine réflexion sur l’opportunité de rejoindre le club catalan.

Le temps de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone est compté. En effet, le technicien néerlandais a déjà un pied dehors et pourrait disputer son dernier match à la tête des Blaugrana ce samedi soir contre l’Atlético de Madrid pour le compte de la huitième de journée de Liga avant d’être limogé. Le club catalan travaillerait déjà dans l’optique de le remplacer et ciblerait ainsi Andrea Pirlo. L’Italien, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus en fin de saison dernière après seulement un an de mandat, semble même se détacher comme le favori pour le poste depuis quelques heures.

La question économique ne sera pas un problème avec Andrea Pirlo