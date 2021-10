Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme aveu de Luis Suarez sur le départ d’Antoine Griezmann !

Publié le 1 octobre 2021 à 23h00 par La rédaction

Revenu dans son cocon de l’Atletico de Madrid, Antoine Griezmann tarde à se mettre au niveau pour le moment. Mais son coéquipier Luis Suarez a confiance en lui et en a profité pour raconter une anecdote amusante sur l’arrivée du Français.

Antoine Griezmann a rejoint cet été, pour son plus grand bonheur, l’Atletico de Madrid. Un retour au bercail pour le Français qui n’était plus du tout en odeur de sainteté au FC Barcelone. Depuis son retour, le champion du monde 2018 a beaucoup de mal à se fondre dans le collectif des Colchoneros . Il s’est tout de même rassuré en marquant mardi soir (2-1) en Ligue des Champions face au Milan AC. Interrogé sur la venue d’Antoine Griezmann à l’Atletico, Luis Suarez a révélé qu’il était certain que l’ancien joueur de la Real Sociedad allait rejoindre la capitale espagnol et en a profité pour lui témoigner sa confiance.

« C'est une personne très aimée dans le vestiaire et dès qu'il commence à prendre confiance, il a de la qualité à revendre »