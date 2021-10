Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Debuchy lâche ses vérités sur son départ !

Publié le 1 octobre 2021 à 23h10 par D.M.

Aujourd'hui à Valenciennes, Mathieu Debuchy est revenu sur son départ de l'ASSE, à la fin de la saison dernière. Selon lui, Claude Puel ne comptait plus sur lui.

La fin de saison dernière a été synonyme de départ pour plusieurs cadres de l’ASSE à l’instar de Kévin Monnet-Paquet, ou encore de Mathieu Debuchy. En fin de contrat, l’ancien joueur d’Arsenal a quitté les Verts durant l’été. Comme annoncé par le 10Sport.com, Elche et Alavés sont venus aux renseignements, mais finalement le joueur de 36 ans a décidé de rester en France. Debuchy s’est engagé avec Valenciennes jusqu’en 2023. Quelques semaines après son départ de l’ASSE, le latéral droit a annoncé qu’il avait quitté le club du Forez notamment à cause de Claude Puel.

« Ça a été le choix du coach qui m'a expliqué que je n'aurais pas une place de titulaire »