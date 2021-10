Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a la solution pour ce successeur de Koeman !

Publié le 2 octobre 2021 à 11h10 par H.G.

Alors que Joan Laporta voudrait attirer Erik Ten Hag pour remplacer Ronald Koeman, le président du FC Barcelone pourrait devoir établir un plan bien précis pour que cela se réalise.

À chaque jour un nouveau nom ! En effet, tandis que Ronald Koeman devrait entrainer le FC Barcelone pour la dernière fois ce samedi contre l’Atlético de Madrid avant d’être limogé en raison des mauvais résultats de son équipe, de nombreux noms sortent dans la presse dans l’optique de sa succession. De Xavi à Andrea Pirlo en passant par Roberto Martinez ou Antonio Conte, tous ont été annoncés comme étant des pistes étudiées par le club catalan. Et ce samedi, c’est le nom d’Erik Ten Hag qui est avancé par Catalunya Radio , l’entraineur de l’Ajax Amsterdam étant même présenté comme étant la piste favorite du président Joan Laporta.

Le FC Barcelone devra nommer un intérim s’il mise sur Erik Ten Hag