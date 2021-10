Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ansu Fati était tout proche de signer en Ligue 1 !

Ansu Fati est devenu un joueur primordial du FC Barcelone malgré ses 18 ans et le club catalan compte énormément sur lui pour l’avenir. Mais l’OGC Nice n’était pas loin de chiper le tout jeune ailier espagnol en 2019.

Ansu Fati fait le bonheur du FC Barcelone depuis ses débuts en professionnel au cours de l’année 2019. Malgré ses 18 ans aujourd’hui, l’ailier espagnol a su tirer son épingle du jeu notamment en début de saison dernière, au sein d’un collectif catalan en difficulté. Sa blessure qui l’a éloigné des terrains pendant de longs mois a freiné sa progression mais à l’occasion de son retour face à Levante, Ansu Fati a rappelé à tout le monde son talent indéfectible. Le Barça aurait tout de même pu voir filer sa pépite il y a 2 ans…

Le pré-contrat était signé