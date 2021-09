Foot - Barcelone

Barcelone : Laporta s’enflamme pour le grand retour d’Ansu Fati !

Publié le 29 septembre 2021 à 19h00 par T.M.

Ça y est, Ansu Fati est enfin de retour avec le FC Barcelone. De quoi donner le sourire à son président, Joan Laporta.

Dimanche dernier, le FC Barcelone a retrouvé le chemin de la victoire face à Levante (3-0), mais la grande attraction de la rencontre a été le retour d’Ansu Fati. Portant désormais le numéro 10, le prodige blaugrana était très attendu après avoir passé de longs mois sur le bord des terrains à cause d’une blessure au genou. Cela est désormais du passé, Fati est bien là et il n’aura pas mis longtemps avant de se mettre en évidence puisqu’il a marqué pour son grand retour. Jusqu’à présent à court de solutions offensives, Ronald Koeman peut désormais compter sur sa pépite.

« Il représente l’espoir »