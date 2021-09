Barcelone - Malaise : La crise sans fin du Barça...

Foot - Barcelone

Grand club du football mondial, le FC Barcelone traverse depuis quelques années une des pires périodes de son histoire. Autopsie d’une descente aux enfers...

Quand on parle du FC Barcelone, on pense tout de suite à Johan Cruyff, à Frank Rijkaard ou Pep Guardiola, au tiki-taka, à Andrés Iniesta, Carlés Puyol ou Xavi. Pourtant, le Barça post Lionel Messi est un champ de ruine. Les caisses du club sont exsangues, ce qui a d’ailleurs contraint l’Argentin à aller voir ailleurs et donc rejoindre le Paris Saint-Germain. Sur le plan sportif, c’est également le désert total, puisque le dernier titre de champion d’Espagne du FC Barcelone date de 2019, sans parler de la dernière Ligue des Champions, remportée en 2015. Venu pour relancer le club dont il a été joueur, Ronald Koeman ne fait pas de miracles et les dernières semaines annoncent déjà une nouvelle saison infernale pour un club qui est désormais devenu le théâtre d’innombrables polémiques. La guerre intestine entre Koeman et le président Joan Laporta n’est que la dernière d’une longue liste de faux-pas et de gestions catastrophiques.

Tout a commencé avec Neymar...

Si on prend du recul, on se rend rapidement compte que tout a basculé en 2017. A l’époque, Neymar décidait à la surprise générale de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain aux côtés de Kylian Mbappé. Un coup moral, puisque l’institution barcelonaise ne semble toujours pas avoir accepté qu’un joueur puisse ainsi claquer la porte pour aller dans un jeune club comme le PSG, qui semble avoir fait dégoupiller la présidence Bartomeu. C'est à partir de là que le Barça a commencé à dépenser sans compter. Quasiment un demi-milliard d’euros avec notamment Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé ou encore Antoine Griezmann... qui n’ont pas vraiment connu un grand succès. Le premier est le plus gros transfert de l’histoire du Barça, mais également un énorme flop, tandis que Dembélé a surtout fait parler de lui pour ses innombrables blessures. Et que dire de Griezmann, acheté à prix d’or... puis littéralement donné en cadeau à l’Atlético de Madrid, tout comme Luis Suarez un an auparavant.

Personne ne veut entrainer ce Barça !