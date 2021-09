Foot - Barcelone

Barcelone : Cet aveu sur le grand retour d’Ansu Fati !

Publié le 27 septembre 2021 à 0h00 par A.C.

Alfred Schreuder, adjoint de Ronald Koeman au FC Barcelone, s’est exprimé au sujet du grand retour d’Ansu Fati.

Presque un an d’absence effacé en quelques minutes. Gravement blessé au genou en novembre 2020, Ansu Fati a disputé son premier match ce dimanche face à Levante, pour la 7e journée de Liga (0-3). Et il n’y a pas fallu longtemps pour retrouver le chemin du but avec le FC Barcelone ! Une image très forte puisqu’elle représente la rédemption d’un jeune joueur qui a vécu un véritable calvaire, mais surtout le premier but d’un numéro 10 su Barça depuis le départ de Lionel Messi vers le Paris Saint-Germain, cet été.

« Nous savons que c'est un grand joueur et il a une qualité individuelle dont nous avons besoin en ce moment »