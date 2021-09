Foot - Barcelone

Barcelone : L’héritier de Lionel Messi n’a aucune pression !

Publié le 26 septembre 2021 à 22h00 par A.C.

Buteur ce dimanche face à Levante (3-0), Ansu Fati a pour la première fois porté le numéro 10 de Lionel Messi.

Le numéro 10 est emblématique dans le football et sacré dans plusieurs clubs, notamment le FC Barcelone. Il a été porté par des joueurs illustres comme Ronaldinho, Rivaldo ou encore Romario, mais c’est Lionel Messi qui en semble le véritable propriétaire. Ou plutôt l’était, puisque l’Argentin a quitté le Barça cet été pour rejoindre Neymar au Paris Saint-Germain. En général les clubs attendent avant d’assigner à nouveau un numéro si lourd, mais à Barcelone on a décidé de le confier à Ansu Fati, afin de définitivement tourner la page Messi.

« C’est une véritable fierté de pouvoir le prendre après Leo »