Barcelone : L’énorme message de l’héritier de Lionel Messi !

Publié le 26 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Invité à s’exprimer sur le numéro 10 dont il a hérité après le départ du FC Barcelone de Lionel Messi, Ansu Fati n’a pas caché sa joie et l’honneur que cela représente pour lui.

Le FC Barcelone a perdu son légendaire numéro 10 cet été en la personne de Lionel Messi. En effet, après 21 saisons passées au Barça , le sextuple Ballon d’or a été contraint d’aller voir ailleurs en raison de l’incapacité du club culé de lui proposer un nouveau contrat bien qu’il fut prêt à diminuer son salaire par deux. Issu de La Masia comme son prédécesseur, Ansu Fati a hérité du numéro 10 de Lionel Messi et s’est livré sur cette passation de pouvoir symbolique.

« C'est un honneur pour moi »